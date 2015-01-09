В Украине изменятся погодные условия

По информации Украинского гидрометцентра, 9 января ночью в западных областях, утром и днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах - 30 м/с.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины, на территории государства прогнозируются метели; в западных областях местами гололед, налипание мокрого снега; в Карпатах и на Закарпатье сильный снег, днем местами с дождем. На дорогах страны гололедица.

Как сообщал УНИАН, 7-8 января в Украине усилились морозы: температура ночью снизилась до 13-19°, местами 23° мороза; в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях 20-27° мороза, 8 января в Донецкой и Луганской областях - до 30° мороза.

При этом ГСЧС заявляет, что 9-10 января в Украине, начиная с западных областей, ожидается резкое потепление; снег с переходом в дождь, гололед; на дорогах гололедица.