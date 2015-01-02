За последние сутки в зоне АТО ранены пятеро военных

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, а еще пятеро были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

«В целом, за последние сутки один украинский военнослужащий погиб, 5 были ранены», - сказал Лысенко.

При этом он сообщил, что за последние сутки ситуация в зоне АТО принципиально не изменилась. Боевики осуществляют единичные вооруженные провокации на Мариупольском, Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях.

По данным разведки, продолжается процесс замены местных боевиков кадровыми военными ВС РФ с целью подчинения всех бандформирований единому руководящему центру, добавил спикер АТО.