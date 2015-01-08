Гуманитарный штаб Рината Ахметова возобновил выдачу детских наборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 8 января, Штаб возобновил выдачу детских наборов в Донецке на стадионе «Донбасс Арена». Наборы раздаются бесплатно в рамках проекта Штаба "Поможем детям", инициированного Ринатом Ахметовым. Помощь выдается семьям с детьми в возрасте до 2-х лет, которые проживают в Донецке и Макеевке.

В состав детских наборов входят каши, смеси, овощные и фруктовые пюре, для детей в возрасте до года – памперсы.

Всего за время реализации проекта Гуманитарный штаб раздал 52 549 детских наборов маленьким жителям Донбасса.