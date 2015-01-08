Гуманитарный штаб Рината Ахметова возобновил выдачу детских наборов
16:57, 08 января 2015Страна
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Помощь выдается семьям с детьми в возрасте до 2-х лет, которые проживают в Донецке и Макеевке
Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 8 января, Штаб возобновил выдачу детских наборов в Донецке на стадионе «Донбасс Арена». Наборы раздаются бесплатно в рамках проекта Штаба "Поможем детям", инициированного Ринатом Ахметовым. Помощь выдается семьям с детьми в возрасте до 2-х лет, которые проживают в Донецке и Макеевке.
В состав детских наборов входят каши, смеси, овощные и фруктовые пюре, для детей в возрасте до года – памперсы.
Всего за время реализации проекта Гуманитарный штаб раздал 52 549 детских наборов маленьким жителям Донбасса.
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