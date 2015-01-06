Штаб Ахметова роздал детям почти 100 тысяч новогодних подарков

По состоянию на 5 января, 98 102 ребенка из Донецкой и Луганской областей уже получили сладости и сувениры.

Раздача идет полным ходом. На склады Донбасс Арены и Мариуполя уже завезено 244 тысячи подарочных наборов. Это 86% от запланированных 285 тысяч новогодних подарков, которые получат дети Донбасса от штаба Ахметова. Поставки продолжаются ежедневно.

Напомним, что выдача новогодних подарков организована по двум категориям: для самых маленьких и для детей старшего возраста. Малыши до 6 лет получат конфеты, календари от ФК «Шахтер» и футбольные мячи. Для тех, кто постарше (от 7 до 17 лет), наборы дополнительно укомплектованы фирменными шапками и шарфами ФК «Шахтер».

Подарки для детей, кроме Донбасс Арены, можно получить в точках выдачи гуманитарной помощи штаба в Донецке, Енакиево, Ясиноватой, Шахтерске, Харцызске, Иловайске, Моспино, Докучаевске, Старобешево, Комсомольском, Снежном, Мироновке, Кировском, Горловке, Торезе, Зугрэсе, Ждановке, Ровеньках, Краснодоне, Свердловске, Северодонецке. Стоит отметить, что получить новогодние подарки от штаба могут и дети-переселенцы в Мариуполе, Курахово, Святогорске, Попасной, Счастье.

Чтобы получить подарок, необходимо иметь при себе паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Для тех, кто вынужденнно покинул свои дома, помимо вышеуказанных документов, необходимо иметь справку переселенца.