В результате конфликта на востоке Украины уже погибли свыше 4,7 тысяч человек – ООН

Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter от 5 января 2015 года.

«По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибли свыше 4,7 тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения», - говорится в сообщении.

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Также, по данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине превышает 610 тысяч человек. Еще 594 тысяч бежали в соседние страны, в основном - в РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Украина 15 апреля начала антитеррористическую операцию на востоке Украины.

По данным ООН, по состоянию на 13 декабря 2014 года число погибших на востоке Украины в результате боевых действий составляло 4 тыс. 634 человек, были ранены 10 тыс. 243 человека.

Кроме того, 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них 542 080 стали внутренне перемещенными лицами, 567 956 - беженцами в соседних странах, из которых 465 721 выехали в Россию.

По данным ООН, в зоне, охваченной конфликтом, проживает около 5,2 млн человек.