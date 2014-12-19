На стационарном лечении в Украине находится 274 раненных бойца из зоны АТО, за рубежом – 23 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«Сегодня на стационарном лечении в заведениях здравоохранения Минобороны находится 274 военнослужащих, которые были ранены в ходе АТО, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии», - сообщила она.

«23 военнослужащих с тяжелыми ранениями проходят лечения за рубежом, из них семеро - в Германии, четверо - в Израиле, по три - в США, Латвии и Литве, по одному - в Италии, Эстонии, Великобритании», - сообщила Кушнир.