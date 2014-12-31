Гуманитарный штаб Ахметова: сотни тысяч спасенных жизней

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в минувшую пятницу из Днепропетровска в Донецк прибыл последний в этом году Гуманитарный рейс штаба Рината Ахметова. Пятнадцать 20-тонных фур доставили на «Донбасс-Арену» крупы, макароны, муку, подсолнечное масло и другое продовольствие. После расфасовки в пакеты волонтеры развезли продукты по пунктам выдачи.

Стоит отметить, если ранее жителям выдавались 10 килограммовые пайки, то с приходом зимы штаб перешел на более калорийные - «усиленные» 14 килограммовые пакеты. Дополнительно в наборы включены две банки тушенки, две упаковки макарон и банка консервированной кукурузы. Достаточную калорийность и проднаборов отметили представители Всемирной продуктовой программы ООН (World Food Program).

В уходящем году волонтерами штаба уже распределено среди мирного населения Донецкой и Луганской областей более 1 миллиона 312 тысяч продуктовых наборов. География работы штабы весьма обширна: помощь предоставляется почти в 70 городах, расположенных как на подконтрольных, так и неподконтрольных украинской власти территориях. Также штаб регулярно передает продуктовые наборы для переселенцев из Донбасса, которые находятся в Киеве и Киевской области. С учетом этих людей, роздано почти 1,5 миллиона продуктовых пакетов.

В общей сложности число получателей всех видов помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова составило 712 тысяч человек. Это в основном пенсионеры старше 65 лет, инвалиды 1-2 группы, многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. После прекращения выплаты пенсий и социальных пособий большинство этих людей не имеют средств на покупку продуктов. Помощь от штаба – единственный источник пропитания, на который они могут рассчитывать в сложившихся условиях.

И, конечно, особое внимание штаб уделил семьям с маленькими детьми возрастом до двух лет. В рамках проекта «Поможем детям» в Донецкую и Луганскую области было доставлено порядка 50 тысяч наборов для малышей. Подгузники и специальное питание стали настоящим спасением для 19 тысяч семей.

Не забыли в штабе и о будущих мамочках. Остановка предприятий и невыплата зарплат привела к тому, что многие молодые семьи на Донбассе просто не могут себе позволить приобрести препараты и предметы гигиены, необходимые при родах. На помощь пришла программа «Поможем. Здоровье». В декабре 602 будущие мамочки получили от штаба специальные наборы для роженицы: максимально полный комплект, который включает все необходимое для матери, ребенка и врача, ведущего женщину при родах и в послеродовой период.

Кроме прочей помощи жителям Донецкой и Луганской областей доставлено более тысячи аптечек «матери и ребенка», а также 10 тысяч аптечек для людей старшей возрастной группы, имеющих проблемы со здоровьем. 20 специальных аптечек переданы бомбоубежищам Донецка, где мирное население часами пряталось от обстрелов.

Волонтеры Гуманитарного штаба наладили поставку в регион адресной медицинской помощи, ведь снабжение лекарствами хронических больных со стороны государства практически прекратилось. В частности, 5 тысяч 672 больных диабетом получили от штаба месячную «дозу» инсулина. Кардиопрепаратами обеспечено 392 «сердечника».

Не прекращают в Фонде Ахметова уделять внимание и проблеме беженцев. Начиная с лета, организации удалось эвакуировать из районов ведения боевых действий 39,4 тысяч человек, в том числе 14,7 тысяч детей. В первую очередь вывозились многодетные семьи, инвалиды, люди преклонного возраста, мамы-одиночки с маленькими детьми, приемные семьи. В целом фонд временно расселил на базах отдыха и других местах компактного проживания переселенцев 6,9 тысяч беженцев. Часть из них затем вернулась на Донбасс, однако многим некуда возвращаться. Поэтому примерно тысяче людей оказана помощь в расселении на базах, предназначенных для проживания в осенне-зимний период.

Статистика свидетельствует: объем помощи, оказанный Гуманитарным штабом в уходящем году, приобрел национальный масштаб. 67% жителей Донецкой и Луганской областей, согласно данным исследования КМИС, отмечают, что Штаб Рината Ахметова предоставляет гуманитарную помощь населению Донбассу.