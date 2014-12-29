Гуманитарную помощь Ахметова получают мирные жители, а не боевики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 29 декабря, представители украинского «Офицерского корпуса» вместе с журналистами из иностранных СМИ провели мониторинг выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова. Офицеры воочию убедились в том, что продукты выдаются мирным жителям города.

«Эти продукты – это последнее, что помогает выжить сегодня людям, у которых больше нет жилья или больше нет работы. Нет средств к существованию,- сообщил после проверки Владимир Рубан, руководитель ГО «Офицерский корпус» (Центр освобождения пленных). - По поводу разговоров о том, что эти наборы идут на усиление ополченцев, военных действий каких-либо, предварительное заключение, которое мы сегодня будем составлять - эти опасения все не верны. Ополченцы питаются из других источников, не из гуманитарной помощи Ахметова».

Представители «Офицерского корпуса» находятся в Донецке уже четвертый день. В прошлую пятницу, 26 декабря, они сопровождали Гуманитарный рейс Рината Ахметова по пути из Днепропетровска в Донецк, наблюдали, как разгружаются продукты, маркируются и фасуются продуктовые наборы. Также Владимир Рубан и представители «Офицерского корпуса» получили возможность изучить базу данных получателей помощи Штаба, где отображены все данные: кто, где и когда получил помощь.

Напомним, что начиная с августа 2014 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставил мирным жителям Донецкой и Луганской областей, а также вынужденным переселенцам 1 434 000 продуктовых наборов.