Украина и Польша подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ приняли участие в церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здоровья Республики Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, церемония подписания состоялась после завершения украинско-польских переговоров, прошедших под председательством Президентов Украины и Польши.

За Министерство здравоохранения Украины документ подписал министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО. С польской стороны – заместитель государственного секретаря Министерства здоровья Польши Адам ФРОНЧЕК.

Соглашение предусматривает расширение и развитие сотрудничества между Украиной и Польшей по ряду вопросов медицинской сферы. Идет речь, в частности, об углублении сотрудничества по таким направлениям как кардиология, хирургия, нейрохирургия. Кроме того, в Соглашении говорится о расширении сотрудничества в сфере борьбы с ВИЧ/СПИД. Документ также предусматривает обмен информацией и специалистами в сфере здравоохранения Украины и Польши.