За сутки в зоне АТО нет раненых украинских военнослужащих

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, раненых нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, погибший был бойцом батальона «Азов».

Отвечая на вопросы журналистов, Лысенко сообщил, что гибель украинского бойца произошла во время нападения боевиков на блокпост Национальной гвардии возле села Первомайское, расположенного к востоку от Мариуполя.

Лысенко отметил, что в результате столкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков был тяжело ранен один боец Нацгвардии, во время госпитализации с места происшествия он умер, поскольку ранение было несовместимым с жизнью.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба обороны Мариуполя, 28 декабря около 20.00 бойцы одного из подразделений полка «Азов» вступили в боевое столкновение с разведывательно-диверсионной группой противника. В результате перестрелки от пулевого ранения в шею погиб 20-летний военнослужащий полка «Азов».