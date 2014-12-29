В процедуру лицензирования импорта активных фармингредиентов внесут изменения

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 304 народных депутата из 362 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в статье 17 Закона Украины «О лекарственных средствах» определяется, что на территорию Украины могут ввозиться лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, при наличии сертификата качества серии лекарственного средства, которое кажется производителем, и лицензии на импорт лекарственных средств (кроме АФИ), который выдается импортеру (производителю или лицу, представляющему производителя лекарственных средств на территории Украины), в порядке, установленном законодательством.

В действующей редакции норма об АФИ отсутствует.

Кроме того, в части второй статьи 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» устанавливается, что хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме импорта активных фармацевтических ингредиентов), а также охранная деятельность подлежат лицензированию в соответствии с данным Законом с учетом особенностей, определенных законами Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», «О лекарственных средствах» и «Об охранной деятельности».

На сегодняшний день норма об импорте активных фармацевтических ингредиентов отсутствует.

Также законопроектом исключается пункт 2 раздела ІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определения термина «активный фармацевтический ингридиент», в соответствии с которым лицензирование хозяйственной деятельности по импорту активного фармацевтического ингредиента предусматривается ввести с 1 января 2015 года.