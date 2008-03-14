В Гонконге зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

После смерти трех детей в Гонконге от болезни, похожей на грипп, все детские сады и начальные школы города закрылись в надежде помешать распространению инфекции.

Бюро образования Гонконга в качестве "меры предосторожности" решило на неделю раньше начать пасхальные каникулы.

В одной из школ у более 30 учеников наблюдались симптомы, характерные для гриппа, а еще трое детей за последние несколько недель умерли от похожей болезни.

Точная причина смертельных случаев пока не установлена. Власти создали экспертную группу во главе с микробиологом из университета Гонконга для установления болезни и оценки ее опасности.

Специалисты изучают, не связана ли новая болезнь с птичьим гриппом или с атипичной пневмонией, которая поразила Гонконг в 2003 году.

Досрочно начатые каникулы продлятся две недели и освободят от школьных занятий более полумиллиона детей.

Всего в городе известно о примерно 200 больных с похожими симптомами.

Главным очагом считается начальная школа Хо Ят Тунг. Здесь заболели 30 учеников и один умер.

Семилетний Ло Хо-мин попал в больницу в выходные в полубессознательном состоянии с высокой температурой и симптомами, похожими на грипп. Во вторник он умер от энцефалита - опухоли мозга.

Пять его одноклассников также находятся в больницах.

В феврале с похожими симптомами умер двухлетний мальчик, а 1 марта - трехлетняя девочка.

Их симптомы, как сообщают, походили скорее на птичий грипп.

Также вспышки болезни отмечены еще в 25 школах, в одной больничной палате и в одном доме инвалидов.

Гонконг сильно пострадал от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, когда от нее умерли почти 300 человек.

Би-Би-Си