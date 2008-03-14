В Гонконге зафиксирована вспышка неизвестного заболевания
...симптомы напоминают грипп
После смерти трех детей в Гонконге от болезни, похожей на грипп, все детские сады и начальные школы города закрылись в надежде помешать распространению инфекции.
Бюро образования Гонконга в качестве "меры предосторожности" решило на неделю раньше начать пасхальные каникулы.
В одной из школ у более 30 учеников наблюдались симптомы, характерные для гриппа, а еще трое детей за последние несколько недель умерли от похожей болезни.
Точная причина смертельных случаев пока не установлена. Власти создали экспертную группу во главе с микробиологом из университета Гонконга для установления болезни и оценки ее опасности.
Специалисты изучают, не связана ли новая болезнь с птичьим гриппом или с атипичной пневмонией, которая поразила Гонконг в 2003 году.
Досрочно начатые каникулы продлятся две недели и освободят от школьных занятий более полумиллиона детей.
Всего в городе известно о примерно 200 больных с похожими симптомами.
Главным очагом считается начальная школа Хо Ят Тунг. Здесь заболели 30 учеников и один умер.
Семилетний Ло Хо-мин попал в больницу в выходные в полубессознательном состоянии с высокой температурой и симптомами, похожими на грипп. Во вторник он умер от энцефалита - опухоли мозга.
Пять его одноклассников также находятся в больницах.
В феврале с похожими симптомами умер двухлетний мальчик, а 1 марта - трехлетняя девочка.
Их симптомы, как сообщают, походили скорее на птичий грипп.
Также вспышки болезни отмечены еще в 25 школах, в одной больничной палате и в одном доме инвалидов.
Гонконг сильно пострадал от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, когда от нее умерли почти 300 человек.