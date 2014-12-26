Пакет законов о реформировании системы здравоохранения будет внесен в ВР в начале февраля

Пакет законопроектов по стратегии реформ в системе здравоохранения будет внесен в Верховную Раду в начале февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Он подчеркнул, что для начала реформ в системе здравоохранения необходимо принять пакет законодательных актов, в том числе касающихся тендеров и закупок лекарств.

«Реестр новых законов будет внесен в Верховную Раду к концу января - началу февраля. Это даст возможность начинать изменения в финансировании здравоохранения, изменять статус больниц, которые находятся в госимуществе. У больниц появятся свобода и автономия. Они смогут сами работать по зарплатам медперсоналу», - сказал министр.

Он подчеркнул, что новые законы подготовят систему здравоохранения к переходу на страховую форму работы.

«Я буду рад, что к сентябрю или октябрю мы начнем разговаривать о первых схемах медицинского страхования. Для этого необходимы изменения. Уверен, что пока сеть больниц в Украине не готова к страховой медицине, а страховые компании не готовы вкладывать деньги в существующую систему здравоохранения», - отметил Квиташвили.