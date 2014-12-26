За сутки в зоне АТО 1 военнослужащий получил ранение

13:30, 26 декабря 2014
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

В течение суток в зоне АТО погиб 1 военнослужащий, еще один получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"В результате ситуации, которая разворачивается в зоне АТО, мы потеряли одного военнослужащего и один получил ранение", - сказал Лысенко.

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