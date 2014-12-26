За сутки в зоне АТО 1 военнослужащий получил ранение
13:30, 26 декабря 2014Страна
0
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко
Фото: УНИАН
В течение суток в зоне АТО погиб 1 военнослужащий, еще один получил ранение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"В результате ситуации, которая разворачивается в зоне АТО, мы потеряли одного военнослужащего и один получил ранение", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter