Страх перед террором повышает риск смертности - ученые

Постоянный страх перед всевозможными атаками может увеличить частоту сердечных приступов и повысить риск смертности, сообщает издание Business Standart.

В исследовании участвовали 17 тысяч израильтян. Ученые изучили факторы, влияющие на частоту сердечных сокращений, и проанализировали как эти показатели менялись за время ежегодных плановых проверок состояния здоровья пациентов в 2002-2013 годах.

Объединив данные медицинских осмотров с ответами на вопросы анкеты, исследователи обнаружили, что частота сердечных ударов зависит от физиологических характеристик, таких как уровень физической подготовки и активность иммунной системы.

Также было отмечено, что на здоровье сердца влияют психологические факторы. В Израиле одним из основных таких факторов стал страх перед терроризмом. Проведя статистический анализ 325 различных параметров, ученые пришли к выводу, что постоянная угроза террористических атак является одной из основных причин увеличения частоты сердечных сокращений.

Учащенное сердцебиение наблюдалось у людей, которые отмечали в анкете, что испытывают страх перед террором, как одну из основных психологических проблем. По мнению исследователей, риск сердечно-сосудистых заболеваний у данной категории выше.

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