Народные депутаты присоединились к акции по сбору средств для “Охматдета”

Народные депутаты Украины присоединились к акции по сбору средств на установление крыши в “Охматдете”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге народный депутат Украины Анна Гопко (фракция “Самопомич”).

По ее словам, сегодня ряд депутатов пришли в Верховную Раду Украины в футболках с изображением “Охматдета”, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и собрать деньги. “Депутаты присоединились к акции “Крыше в “Охматдете” быть”, каждый приобрел по 300 грн футболку - а это цена 1 метра квадратного покрытия, которое нужно сейчас для того, чтобы покрыть “Охматдет”, чтобы строительство пережило зиму».

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Народный депутат Украины Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии) отметила, что правительство должно в проекте бюджета на 2015 год предусмотреть финансирование достройки корпусов “Охматдета”, где могли бы лечиться тяжело больные дети. По ее словам, в то же время увеличивается финансирование Генеральной прокуратуры, где в больших кабинетах сидят по одному работнику, в то время, как на небольших площадях в детской больнице теснятся по несколько больных детей.

Сегодня депутаты из фракций “Самопомич” и “Радикальной партии” пришли в футболках с изображением “Охматдета”. Они были в этих футболках на заседании парламента.