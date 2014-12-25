В зоне АТО ранен один военнослужащий
13:33, 25 декабря 2014Страна
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За последние сутки количество провокаций со стороны террористов значительно уменьшилась. Погибших среди украинских военных нет
Фото: УНИАН
В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий получил ранение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
"За последние сутки количество провокаций со стороны террористов значительно уменьшилась. Погибших среди украинских военных нет, ранение получил один военнослужащий", - сказал Лысенко.
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