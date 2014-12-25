Штаб Ахметова уже маркировал 2 миллиона единиц продуктов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 2 миллиона стикеров с маркировкой от штаба Рината Ахметова «Благотворительная помощь. Не для продажи» уже наклеены на продукты входящие в состав пакета с гуманитарной помощью. Такая работа началась 18 декабря и будет производиться постоянно.

Маркирование (поклейка специального стикера) осуществляется с целью минимизирования возможных злоупотреблений помощью. Гуманитарная помощь Рината Ахметова выдается бесплатно исключительно установленным категориям мирных жителей Донбасса. Стикеры наклеивают волонтеры Гуманитарного штаба в Донецке на каждую единицу продукции в детском, продуктовом и новогоднем наборах.

Всего, до конца года, Гуманитарный штаб рассчитывает наклеить специальные стикеры на 6 миллионов 200 тысяч наборов гуманитарной помощи.