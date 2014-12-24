Кому помогает гуманитарный штаб Ахметова

«Мы создали новый раздел на сайте, который называется «Фотоотчет». Там собраны фотографии, которые уже публиковались на сайте ранее в новостях о деятельности штаба. На прошлой неделе со стороны комбатов некоторых добровольческих батальонов звучали обвинения в адрес штаба о том, что помощь не доходит до мирных жителей. Мы собрали все фотографии и опубликовали их — смотрите, это факты», - заявила координатор штаба Римма Филь.

В дальнейшем новый раздел сайта будет постоянно пополняться новыми фотографиями. «Кроме этого мы обращается к людям, получившим помощь от Гуманитарного штаба, с просьбой опубликовать свои фотографии, подтверждающие получение помощи, на своих страницах в социальных сетях», - добавила Римма Филь.