Хватает ли Вам витамина D - тест
Начиная с раннего детства и до глубокой старости, он обеспечивает здоровье зубов и костей, регулирует обмен веществ
Витамин D – один из наиболее важных для нас. Начиная с раннего детства и до глубокой старости, он обеспечивает здоровье зубов и костей, регулирует обмен веществ.
С помощью теста определите, хватает ли Вам витамина D, пишет 03info.com.
За каждый «+» ответ Вы набираете 1 балл, за «-» — 0.
У Вас имеется ранняя близорукость?
Замечаете, что зубы становятся хрупкими или даже выпадают?
С недавних пор Вы стали жаловаться на бессонницу?
Появилось болезненное утолщение суставов?
Вы сами, да и окружающие замечают, что Вы стали легко раздражаться?
Вас беспокоит жжение во рту и в горле?
Вы замечаете частые перепады настроения: от безоблачного к понурому?
Замечаете, что кишечник стал плохо работать, часто возникает диарея?
Вы вынуждены признать, что что-то неладное происходит с нервами: вспыхиваете как спичка по поводу и без повода?
Появилась мышечная слабость, которую Вы никак не можете объяснить для себя?
Подведем итоги:
3-5 баллов: приходится констатировать, что у Вас уже имеется дефицит витамина D, хотя и незначительный. Дело можно поправить с помощью продуктов, содержащих в большом количестве этот витамин: морепродуктов, сельди, лосося, тунца, сардин, а также молока, орехов, яиц и печенки.
Свыше 5 баллов: в этом случае лучше всего прибегнуть к помощи рыбьего жира, как в детстве. Но сначала проконсультируйтесь с доктором.