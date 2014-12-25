Хватает ли Вам витамина D - тест

Витамин D – один из наиболее важных для нас. Начиная с раннего детства и до глубокой старости, он обеспечивает здоровье зубов и костей, регулирует обмен веществ.

С помощью теста определите, хватает ли Вам витамина D, пишет 03info.com.

За каждый «+» ответ Вы набираете 1 балл, за «-» — 0.

У Вас имеется ранняя близорукость?

Замечаете, что зубы становятся хрупкими или даже выпадают?

С недавних пор Вы стали жаловаться на бессонницу?

Появилось болезненное утолщение суставов?

Вы сами, да и окружающие замечают, что Вы стали легко раздражаться?

Вас беспокоит жжение во рту и в горле?

Вы замечаете частые перепады настроения: от безоблачного к понурому?

Замечаете, что кишечник стал плохо работать, часто возникает диарея?

Вы вынуждены признать, что что-то неладное происходит с нервами: вспыхиваете как спичка по поводу и без повода?

Появилась мышечная слабость, которую Вы никак не можете объяснить для себя?

Подведем итоги:

3-5 баллов: приходится констатировать, что у Вас уже имеется дефицит витамина D, хотя и незначительный. Дело можно поправить с помощью продуктов, содержащих в большом количестве этот витамин: морепродуктов, сельди, лосося, тунца, сардин, а также молока, орехов, яиц и печенки.

Свыше 5 баллов: в этом случае лучше всего прибегнуть к помощи рыбьего жира, как в детстве. Но сначала проконсультируйтесь с доктором.