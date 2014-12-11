Критическая точка в семейной жизни

Специалисты из частного американского Университета Бригама Янга утверждают, что отметка в 10 лет – критическая для семейного союза, сообщает The Daily Express.

К такому выводу эксперты пришли в ходе нового исследования. Выяснилось, что именно после 10 лет брака женщины очень часто разочаровываются в своем партнере.

Во время исследования ученые изучили данные двух тысяч женщин, которые родились в период с 1957 по 1964 годы. В итоге в 66% брачных союзов, где изначально были счастливые взаимоотношения, со временем счастье угасло, а между супругами возникло лишь непонимание и отчужденность. Частота и количество конфликтов в первые 10 лет совместной жизни только увеличивались из-за неразрешимых разногласий. При этом, если супругам удавалось продержать после такого срока еще минимум 5 лет и не подавать на развод, то отношения улучшались.

Исследователи отмечают, что меньше конфликтовали те пары, кто прожил вместе 35 лет. И все же несмотря на отсутствие каких-то серьезных разногласий и ссор, особенного счастья в таком браке женщины также не испытывали, былая любовь, которая царила в начале семейной жизни, больше никогда к ним не возвращалась.

БЕЛТА