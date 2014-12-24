Продукты новогоднего стола, опасные для сердца

17:06, 24 декабря 2014
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Шампанское и пиво вредны для сердца, если пить эти напитки в больших объемах

Фото: УНИАН

Заболевания сердца становятся все более частыми. Мы склонны в этом винить стрессы и высокие ежедневные нагрузки, эмоциональную нестабильность и гиподинамию. Все это правда. Но главное, все же , это питание. Назовем 3 продукта, опасных для сердца, пишет tvoymalysh.com.ua.

1. Пиво и шампанское вредно для сердца, если пить эти напитки в больших объемах

Норма для безвредного употребления пива: 

для мужчин не больше 0,5 литра в день,

для женщин - 0,33 литра в день

Норма для шампанского:

1-3 бокала для женщин

3-4 бокала для мужчин

Наличие углекислоты в алкоголе  ускоряет его всасывание, что приводит к резкиму переполнениею сосудистого русла –  гиперволемии... Это, вместе с резким опьянением, повышением давления и  увеличивает нагрузку на сердце и приводит к нарушению в его работе.  

2. Сладости, содержащие модифицированные жиры, маргарин...

В первую очередь, вредны различные готовые торты и  пирожные, печенье, шоколадные батончики, конфеты, сдобное печенье.

 В принципе, все продукты, содержащие модифицированные жиры опасны для сердца. Эти вещества повышают уровень гомоцистеина в крови. Эта  аминокислота часто связана с  повышенным риском ишемической болезни сердца, инсульта.

 3. Соль и всё соленое

Все врачи склоняются к мнению, что все люди, находящиеся в группе риска по сердечно-сосудистым проблемам, обязаны ограничивать себя в соленых продуктах. Ведь соль способствует повышению артериального давления, способствует накоплениию лишней жидкости в организме и является опасным продуктом для сердца.

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