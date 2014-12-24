Продукты новогоднего стола, опасные для сердца
Шампанское и пиво вредны для сердца, если пить эти напитки в больших объемах
Заболевания сердца становятся все более частыми. Мы склонны в этом винить стрессы и высокие ежедневные нагрузки, эмоциональную нестабильность и гиподинамию. Все это правда. Но главное, все же , это питание. Назовем 3 продукта, опасных для сердца, пишет tvoymalysh.com.ua.
1. Пиво и шампанское вредно для сердца, если пить эти напитки в больших объемах
Норма для безвредного употребления пива:
для мужчин не больше 0,5 литра в день,
для женщин - 0,33 литра в день
Норма для шампанского:
1-3 бокала для женщин
3-4 бокала для мужчин
Наличие углекислоты в алкоголе ускоряет его всасывание, что приводит к резкиму переполнениею сосудистого русла – гиперволемии... Это, вместе с резким опьянением, повышением давления и увеличивает нагрузку на сердце и приводит к нарушению в его работе.
2. Сладости, содержащие модифицированные жиры, маргарин...
В первую очередь, вредны различные готовые торты и пирожные, печенье, шоколадные батончики, конфеты, сдобное печенье.
В принципе, все продукты, содержащие модифицированные жиры опасны для сердца. Эти вещества повышают уровень гомоцистеина в крови. Эта аминокислота часто связана с повышенным риском ишемической болезни сердца, инсульта.
3. Соль и всё соленое
Все врачи склоняются к мнению, что все люди, находящиеся в группе риска по сердечно-сосудистым проблемам, обязаны ограничивать себя в соленых продуктах. Ведь соль способствует повышению артериального давления, способствует накоплениию лишней жидкости в организме и является опасным продуктом для сердца.