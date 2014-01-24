Все алкогольные напитки имеют наркотический эффект - врач

Психиатр-нарколог заслуженный врач Украины Геннадий Зильберблат рассказал УНИАН об необходимости умеренного употребления алкогольных напитков.

Употребление алкоголя требует меры. Ее определить несложно - если человек пьет более 200 грамм 40-градусного спиртного, чаще 2-4 раз в месяц, это уже состояние злоупотребления алкоголем. Еще не болезнь, но фактор, который может способствовать формированию зависимости. Особенно это актуально для людей с наследственностью отягощенной алкозависимостью, больных после травм черепа с потерей сознания и заболеваниями печени.

Нужно четко осознавать, что алкоголь, без преувеличения, - это наркотик. Он влияет на дофаминовый обмен. Он нарушен у людей, имеющих нарко-, алко-, компьютерную, игровую зависимости, а также у заядлых коллекционеров. Кстати, до 1976 года, мы, врачи психиатры-наркологи, ставили алкоголезависимым диагноз - "алкогольная наркомания". Следовательно, употребляя даже малую дозу спиртного, вы получаете свою дозу наркотика. При этом не имеет значения высокоградусное спиртное ли это, или слабоалкогольное - пиво, ром-кола или джин-тоник. У нас принято считать, что пиво - это легкий, "несерьезный" алкогольный напиток. Это - не так. В больших количествах оно не менее опасно, чем водка. (Первые клинические работы по алкоголизму, описывали именно пивную алкозависимость).

Шампанское быстрее всасывается в кровь, потому человек быстрее пьянеет. Также не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки - эффект будет плачевный. Нельзя начинать распитие спиртного на голодный желудок. Закуска должна быть качественной. Как и алкоголь. К сожалению, высокая цена алкоголя не может гарантировать его качества. Водку закусывайте маринованными огурцами, грибочками или любой соленой пищей. Традиционно белое вино подавайте к рыбе, ко красному - мясо. Тогда спиртное принесет больше удовольствия. Если вы все-таки перебрали лишнего, нужно принять любые рвотные средства, чтобы промыть желудок, сделать клизму и принять энтеросорбенты. А вот такое популярное народное средство, как рассол, только снимет симптомы. Минералку и кофе не рекомендуют.

Следует помнить, что людям, которые страдают какими-либо заболеваниями и имеют противопоказания к употреблению алкоголя (а это люди с больными печенью, поджелудочной железой, почками, сердцем) лучше вообще не пить или максимально ограничить дозу спиртного. Категорически не рекомендую даже пригубливать алкоголь, людям, которые когда-либо страдали алкогольной зависимостью. Это - аксиома. Даже грамм любого спиртного может вызвать провокацию болезни.

Относитесь к праздничным возлияниям без фанатизма. Помните, что питье без меры - это добровольное сумашествие. Веселье и радость нужно находить в самом празднике, а не алкоголе. Иначе праздники могут закончиться больничной палатой.