Каковы источники существования жителей Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, эксперты Киевского международного института социологии (КМИС) рассказали, кто на оккупированных территориях продолжает получать зарплату, а также об источниках существования для жителей, оставшихся в ДНР и ЛНР.

Во время презентации Гуманитарной карты и исследования, которое проводилось по заказу штаба Рината Ахметова, Дарина Пирогова, научный сотрудник КМИС сообщила, что заработные платы сегодня получают работники таких сфер: торговля, перевозка грузов и пассажиров, услуги, где происходит оплата услуг наличными средствами. Шахтеры и работники больших промышленных предприятий – получают оплату частично.

На что живут те, кто не получает зарплат и социальных выплат? Используются средства, накопленные ранее и деньги, которые присылают родственники.

Ну и конечно, выезжают на территории, подконтрольные Украине, для оформления пенсий, снятия денег в банкоматах.

19 декабря в Киеве была презентована обновленная Гуманитарная карта. Информация приведена по 26 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и получена в результате исследования, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и "Допоможемо ТВ" с 2 по 16 декабря 2014 года.

Данные получены методом телефонного интервью с более 2,1 тыс. жителей регионов.