Украина получила от ВОЗ и ООН транш гуманитарной помощи для медицинской отрасли

Министерство здравоохранения Украины получило гуманитарную помощь от Всемирной организации здравоохранения и Фонда народонаселения ООН на общую сумму более 3 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Очередной транш гуманитарной помощи от ВОЗ содержит 90 медицинских наборов (basic kit) для неотложной помощи, в состав которого входят лекарства и изделия медицинского назначения. Один такой набор позволяет оказывать помощь 1000 лицам в течение трех месяцев. Гуманитарный груз направят в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Харьковскую областей. В эти области также передадут 9 наборов (supplementary kit), которые сформированы из расчета: один набор - на обслуживание 10 тыс. человек в течение почти 3 месяцев. Кроме того, на склады ГП «Укровакцина» поставлены 4 набора с травматологическим наполнением и 5 - с противодиарейным.

Фонд народонаселения ООН в свою очередь передал Украине 50 наборов для оказания акушерско-гинекологической помощи. Общая стоимость наборов, предназначенных для оперативных вмешательств и проведения реанимационных мероприятий для матерей и новорожденных, составляет около 1 млн грн. Медицинские наборы обеспечат потребность населения в хирургической акушерско-гинекологической помощи для 1 млн 800 тыс. человек в трехмесячный период. В их состав входят хирургические инструменты, шовный материал, расходные материалы и самые необходимые медикаменты: анальгетики, противовоспалительные, антибактериальные, кровоостанавливающие препараты и растворы для инфузий.

Груз, кроме перечисленных регионов, также направят в Киевскую, Одесскую и Полтавскую области.

Вскоре, по словам Лазоришинца, Минздрав Украины также ожидает от ЮНИСЕФ еще 90 акушерских наборов в качестве гуманитарной помощи.

«Акушерский комплект будет содержать основные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и расходные материалы, а также базовое стерилизационное и реанимационное оборудование для медицинских учреждений. Один такой акушерский комплект соответствует основным требованиям и предназначен для принятия около 50 нормальных неосложненных родов. Набор применяться подготовленным персоналом - акушерками, медицинскими сестрами с навыками акушерства и реанимации, и врачами», - сообщил Лазоришинец. Этот груз Украина планирует получить накануне Нового года - 29 декабря.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Лазоришинец информировал, что Минздрав за период с сентября по ноябрь 2014 г. получил гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения, правительства Грузии, Фонда народонаселения ООН в Украине и международных организаций на общую сумму 9 млн 917 тыс. грн.