Число жертв лихорадки Эбола приближается к 7 400

Об этом сообщила 19 декабря Всемирная организация здравоохранения.

За минувших три дня в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее от эболы умерли еще 500 человек, сообщила ВОЗ.

Общее число случаев заболевания составило 19.031 человек.

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Лихорадка Эбола приводит к летальному исходу в 25%-90% случаев. Болезнь начинается остро, больных беспокоит сильная головная боль, боли в мышцах, понос, боли в животе. Несколько позднее появляется сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки дегидратации. На 5-7-й день болезни появляется сыпь, после исчезновения которой отмечается шелушение кожи. Геморрагический синдром проявляется в виде кровотечений. Вирус очень быстро размножается, и иммунная система не успевает справиться с ним.

Вирус передается при контакте с выделениями заболевшего человека - кровью, потом, экскрементами, а также в результате полового акта или при неосторожном обращении с телом скончавшегося от этого заболевания.

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