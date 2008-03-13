Регулярные занятия спортом лучше всего сохраняют здоровье и молодость

Врачи призывают не лениться и заниматься физическими упражнениями хотя бы на низких уровнях, чтобы иметь лучшее здоровье и чувствовать себя моложе. По словам медиков клиники Мейо, нехватка энергии и общая слабость организма - в значительной степени результат сидячего образа жизни. Простая ходьба, плавание, бег трусцой, езда на велосипеде или водная гребля придают бодрость телу и помогают оставаться активным целый день. Также есть весомые свидетельства, что регулярная физическая деятельность уменьшает эмоциональное напряжение и беспокойство, предотвращает депрессию, улучшает сон и настроение.

Даже зарядка умеренной интенсивности позволяет сжигать лишние калории, жиры и совершенствует метаболические процессы, тем самым в долгосрочной перспективе уменьшая вес, говорят американские специалисты. Кроме того, физическая нагрузка поддерживает массу мускула и сохраняет костную ткань, противостоит эффектам физического и умственного старения и повышает иммунитет, поскольку при этом иммунные клетки более быстро циркулируют в организме и лучше борются с вирусами и бактериями. Эксперты установили, что ежедневные занятия аэробикой сокращают риск сердечной болезни, понижают давление и поднимают уровни "хорошего" холестерина.