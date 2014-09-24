Как предотвратить простуду

Медики советуют внимательнее отнестись к своему здоровью в осенний сезон, чтобы избежать острых респираторно-вирусных инфекций.

Так, чтобы предотвратить заболевание, врачи рекомендуют придерживаться определенных правил:

- избегать скоплений людей - чтобы уменьшить вероятность контактов с больными;

- пользоваться одноразовыми масками при необходимости - чтобы защитить себя или окружающих от заражения;

- регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку - как в домашних, так и в рабочих помещениях, чтобы не оставлять вокруг себя живые вирусы и бактерии, которые могут оставаться активными в течение часов после пребывания в помещении больного человека;

- полноценно питаться, высыпаться и избегать переутомления - для повышения сопротивляемости организма. Это увеличит шансы предотвратить как заражение, так и тяжелые формы болезни и ее осложнения;

- соблюдать правила личной гигиены - чаще мыть руки, находясь в местах большого скопления народа, пользоваться влажными антисептическими салфетками и спреями, использовать одноразовые бумажные полотенца.