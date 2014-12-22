За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

15:19, 22 декабря 2014
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За минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет

Фото: Минобороны

За минувшие сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО на востоке Украины нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет», - сказал он.

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