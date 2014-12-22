За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет
15:19, 22 декабря 2014Страна
3
За минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет
Фото: Минобороны
За минувшие сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО на востоке Украины нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter