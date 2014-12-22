Почти 10 млн для Запорожского госпиталя собрали на благотворительном концерте Вакарчука
Почти 10 млн грн помощи для Запорожского госпиталя было собрано в ходе благотворительной акции - концерта проекта «Вночі» Святослава Вакарчука, который состоялся в пятницу в Национальном драматическом театре им. Ивана Франко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сбербанка, цель выступления - собрать средства для полного обустройства операционных Запорожского военного госпиталя.
В декабре 2013-го года по приказу бывшего Министра обороны стационар госпиталя был закрыт. Несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, осенью 2014-го новым руководством Минобороны принято решение о возобновлении работы медицинского учреждения, отмечается в сообщении.
Справка. Запорожский военный госпиталь - один из ближайших к зоне АТО медицинских учреждений. Его полноценная работа предоставит возможность быстрее предоставлять квалифицированную медицинскую помощь раненым бойцам и спасет много человеческих жизней.
На сегодня госпиталь крайне нуждается в медицинском оборудовании. Именно на полное обустройство операционных и приобретение автомобилей скорой помощи пошли взносы, полученные от благотворителей.