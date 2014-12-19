Венгрия передала Украине 300 доз прививок против столбняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, вакцины передал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца, дефицитную противостолбнячную вакцину Минздрав направит в Луганскую и Донецкую области для потребностей украинских военных. Он напомнил, что министерство тесно сотрудничает с медицинскими службами силовых ведомств в вопросе обеспечения гуманитарной помощью, в состав которой входят лекарства, вакцины и изделия медицинского назначения.

«На будущей неделе мы также планируем получить очередной гуманитарный груз от Всемирной организации здравоохранения, с представителями которой мы постоянно ведем переговоры и определяем потребности Украины в медицинской помощи», - сообщил Лазоришинец.