Более 300 украинских военных прошли американский спецкурс по оказанию медпомощи в условиях боя

На этой неделе группа медицинских специалистов Европейского командования специальных операций вооруженных сил США завершила месячную командировку в Украине, во время которой они провели учебу и подготовку украинских военнослужащих по основным процедурам оказания медицинской помощи в военно-полевых условиях.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, указанная группа американских специалистов прибыла в Украину 16 ноября, и с их помощью подготовку прошли более 300 украинских солдат из 3-го и 8-го отдельных полков специального назначения в Хмельницком и Кировограде.

Учеба была сосредоточена на тактической медицине - предоставление первой медицинской помощи раненым в военно-полевых условиях.

Группа наставников и преподавателей была направлена в Украину по просьбе правительства о помощи. Деятельность группы является частью комплексной помощи, которая разрабатывается на основе рекомендаций, полученных в результате анализа потребностей украинской армии, проведенного совместно специалистами обеих стран в течение последних нескольких месяцев.

Учитывая успех первого этапа этой программы и то, что есть просьба Министерства обороны Украины, планируется дальнейшее проведение таких курсов с привлечением американских специалистов.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал: «В то время как Украина продолжает обороняться от российской агрессии, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять советников, чтобы помочь Украине улучшить свою военно-полевую медицину и спасать жизни украинских солдат. Эта помощь является дополнением к общей помощи силовым ведомствам Украины на сумму более 118 млн. долларов, которую мы выделили».