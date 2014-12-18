Рейс Ахметова в 3-ий раз попытается доставить гуманитарную помощь на Донбасс

Как сообщила УНИАН пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня около 11 часов утра колонна грузовиков с продовольствием от Гуманитарного штаба Ахметова вновь отправилась из Днепропетровска в Донецк. Об этом сообщает сопровождающий автомобили волонтер Штаба Максим Ровинский. Как известно, штаб уже четыре месяца снабжает население зоны АТО, а также подконтрольные Украине территории Донецкой продуктовыми наборами, которые раздаются инвалидам, многодетным семьям и пенсионерам старше 65 лет.

Грузовики в четвертый раз попытаются пересечь границу зоны АТО. Кроме максимально полного пакета документов, водителям выдано сопроводительное письмо для командиров блокпостов, где поясняются цели и задачи Гуманитарного рейса, а также правовые основы для его осуществления. В свою очередь один из командиров добровольческих отрядов опубликовал на своей странице в Facebook ряд условий для беспрепятственного пропуска гуманитарной помощи в зону АТО. Между тем, в Гуманитарном штабе не отрицают необходимости диалога между всеми заинтересованными сторонами, но считают, что функция разработки таких требований принадлежит исключительно государству. «Мы призываем главу государства инициировать создание единых правил оформления гуманитарных грузов, которые бы сделали невозможным повторение подобных инцидентов и разблокировали поставки продовольственной помощи мирным жителям Донбасса», - подчеркнула Римма Филь.

Ранее проблем с прохождением груза через украинские блокпосты не возникал. Однако в воскресенье вечером очередная колонна из двух десятков 20-тонных фур была остановлена бойцами батальона «Днепр-1». Эта же ситуация повторилась и в понедельник. Водители были вынуждены вернуться в Днепропетровск, где происходит формирование груза. Грузовики вновь осмотрели представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ОБСЕ, подтвердившие, что в автомобилях нет ничего «постороннего» - исключительно продукты питания - макароны, овсянка, мука и т.д. Однако и эта попытка доставить продовольственную помощь голодающему населению Донбасса также оказалась неудачной. Как сообщила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь, машины были остановлены вооруженной группой людей, назвавшихся представителями «Правого сектора». Угрожая оружием, они заставили представителя штаба вновь развернуть грузовики. В результате Гуманитарный штаб Рината Ахметова обратился за поддержкой к Президенту Украины Петру Порошенко, призвав главу государства взять под личный контроль безопасность доставки гуманитарной помощи в зону АТО.