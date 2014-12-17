В городах Донбасса Штаб Ахметова раздал 208 тыс. гуманитарных наборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, за 4 месяца работы, в период с 24 августа по 16 декабря, Гуманитарный штаб Рината Ахметова передал бесплатную гуманитарную помощь наиболее незащищенным категориям мирных жителей в 24 городах Донецкой и 10 городах Луганской областей, которые находятся под контролем украинской власти. Также Штаб Ахметова регулярно передает продуктовые наборы для переселенцев из Донбасса, которые находятся в Киеве и Киевской области.

Всего мирному населению городов Донбасса, подконтрольных Украине, Гуманитарный штаб Рината Ахметова передал 208 тысяч наборов гуманитарной помощи.

Наибольшее количество продуктовых наборов по Донецкой области получили наиболее пострадавшие в ходе боевых действий города, а также города и районы с большим количеством вынужденных переселенцев:

Мариуполь – 34 299

Артемовск – 15 497

Доброполье – 8 500

Первомайский район – 23 200

Славянский район и город Святогорск – 22 500

Марьинский район – 11 497

Волновахский район – 12 000

Краснолиманский район – 9 000

Также активно получали помощь жители и временные переселенцы в Углегорске - 2500 наборов, Дебальцево (Светлодарск) – 2500, Курахово – 11000. При этом сегодня на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре народный депутат Семен Семенченко заявил, что в этих городах мирное население гуманитарную помощь не получало.

Мирные жители Луганской области получили от Гуманитарного штаба 27 тысяч продуктовых наборов.

В частности, город Счастье, который периодически находится на линии огня, получил 3 700 продуктовых наборов, Северодонецк – 5 800, Лисичанск – 2 000, Попаснянский район – 5 200, Старобельский район – 2 500, Станично-Луганский район – 2 800, Новоайдарский район – 1 500.

В Киеве и Киевской области продуктовые наборы от Гуманитарного штаба с августа раздает общественная организация «Волонтерская сотня». За 5 месяцев было роздано более 4250 продуктовых наборов.

Всего за период с августа по декабрь в городах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти, было роздано 208 тысяч наборов гуманитарной помощи.