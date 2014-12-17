Гуманитарный штаб Ахметова направил официальное письмо Президенту Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Штаб направил официальное письмо-обращение к Президенту Украины с просьбой:

Взять под свой личный контроль ситуацию, которая сложилась с доставкой гуманитарной и благотворительной помощи в Донецкую и Луганскую области.

Обеспечить содействие для безопасной доставки всей гуманитарной и благотворительной помощи, предназначенной для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Принять участие в процессе разработки единых и прозрачных правил и механизмов доставки гуманитарной и благотворительной помощи внутри Украины. Такие правила помогут обеспечить достаточный объем помощи, а также не приведут к монополизации данного процесса.

16 декабря, в 19.00, на блокпосту возле населенного пункта Гавриловка Покровского района Днепропетровской области, произошел инцидент. Гуманитарный рейс штаба Рината Ахметова в составе 21 машины с продуктами питания следовал из Днепропетровска в Донецк. Группа вооруженных людей, которые назвались представителями «Правого сектора», остановили рейс и под угрозой оружия заставили представителя штаба Дениса Денисенко дать команду развернуть машины с продуктами. Эти действия сопровождались передергиванием затворов автоматов, что было воспринято как угроза физической расправы.

Текст обращения:

"Уважаемый Петр Алексеевич!

16 декабря, в 19.00, на блокпосту возле населенного пункта Гавриловка Покровского района Днепропетровской области, произошел инцидент. Гуманитарный рейс штаба Рината Ахметова в составе 21 машины с продуктами питания следовал из Днепропетровска в Донецк. Группа вооруженных людей, которые назвались представителями «Правого сектора», остановили рейс и под угрозой оружия заставили представителя штаба Дениса Денисенко дать команду развернуть машины с продуктами. Эти действия сопровождались передергиванием затворов автоматов, что было воспринято как угроза физической расправы.

Угрозам также подверглись журналисты телеканала «34», которые намеревались вести репортаж о движении гуманитарного груза на Донбасс. Вооруженные люди заставили оператора стереть видеозапись и предупредили, что в случае попытки журналистов еще раз поехать по этому маршруту по ним будет открыт огонь на поражение.

Представители «Правого сектора» не досматривали груз, не проверяли документы. Они заявили, что не пропустят любую гуманитарную помощь в принципе.

16 декабря, 14:00-16:00, представители ГСЧС Украины и ОБСЕ в присутствии журналистов осуществили повторный мониторинг и опломбирование машин с остановленным гуманитарным грузом. Поэтому действия, предпринятые в отношении самого гуманитарного груза и сопровождающих его людей, считаем нарушением закона.

Ранее народные депутаты Украины Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Дмитрий Добродомов, Егор Соболев, Тарас Пастух, которые лично препятствовали доставке груза, высказали мнение, что Вы как Президент Украины должны дать личное разрешение на доставку гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую область.

Гуманитарный штаб обращается к Генеральной Прокуратуре Украины, Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины предпринять решительные действия по установлению виновных в противоправных действиях и привлечению их к ответственности

Обращаемся к Вам, как к Гаранту Конституции, с просьбой:

Взять под личный контроль ситуацию, которая сложилась с доставкой гуманитарной и благотворительной помощи в Донецкую и Луганскую области.

Обеспечить содействие в безопасной доставке всей гуманитарной и благотворительной помощи, предназначенной для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Принять участие в процессе выработке единых и прозрачных правил и механизмов доставки гуманитарной и благотворительной помощи внутри Украины. Такие правила смогут обеспечить достаточный объем помощи, а также не приведут к монополизации этого процесса.

Мы уверены, что такие действия продемонстрируют жителям Украины и международным партнерам безусловную приверженность правовым нормам и международным обязательствам Украины. А также смогут предотвратить гуманитарную катастрофу в городах Донецкой и Луганской областей".