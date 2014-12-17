Состоится пресс-брифинг по поводу препятствования доставке гуманитарной помощи на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 17 декабря, 16:00-17:00, ИА «Українські Новини», состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова по поводу ситуации, которая сложилась вокруг доставки гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Вчера в Днепропетровске состоялся мониторинг содержимого фур представителями ГСЧС, ОБСЕ, после чего машины третий раз выехали в сторону Донецкой области. Через 4 часа вооруженные люди с угрозами заставили развернуть грузовики с помощью.

Все подробности произошедшего, а также информацию о том, как далее намерен действовать штаб, вы сможете узнать непосредственно на брифинге.

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