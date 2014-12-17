Украина предложила России принять дорожную карту в сфере ветеринарной медицины

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, предложенный украинской стороной документ призван урегулировать торговые споры по фактам введенных Россией необоснованных ограничений на экспорт украинской животноводческой продукции, а также выработать единый подход к обеспечению безопасности и качества продукции животного происхождения.

«В документе украинская сторона предложила провести процедуры совместной оценки эквивалентности и эффективности лабораторных учреждений в России и Украине, которые осуществляют исследования в рамках государственного ветеринарного контроля и надзора», - сказано в пресс-релизе.

В частности, это предусматривает взаимное признание результатов лабораторных исследований, проведение совместных лабораторных оценок и межлабораторных раундов и т. п.

«Принятие данного предложения позволит избежать применения каждой из сторон безосновательных и односторонних решений о неоправданных ограничениях ввоза продукции животного происхождения», - говорится в пресс-релизе.

Ответа от российской стороны Госветфитослужба пока не получила.

Как сообщал УНИАН, наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ из Украины запрещен ввоз растительной и молочной продукции, сыра, сырных и сыроподобных продуктов, свинины и продуктов из нее, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.