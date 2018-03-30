Военной формы и сигарет в гуманитарном грузе от Штаба Рината Ахметова нет – ГСЧС

Военной формы и сигарет в гуманитарном грузе от Штаба Рината Ахметова нет. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил заместитель начальника материально-технического обеспечения ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шпек.

"Мы проверяли все фуры с момента начала отправки гуманитарного груза на Донбасс. И у нас никогда не возникало претензий ни по качеству товаров, ни по содержимому. Военной формы и сигарет мы не видели", – заявил Шпек.

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Напомним, машины с сигаретами и кукурузой, которые народные депутаты Владимир Парасюк и Семен Семенченко в своих комментариях связывают с Гуманитарным рейсом Рината Ахметова, ехали из Киева и Тернополя, а не из Днепропетровска, откуда отправляется гуманитарная помощь от Штаба Рината Ахметова. Кроме того, на снятом нардепами видеоролике видно, что данные автомобили стоят вдалеке и не имеют логотипов Гуманитарного штаба.

Как сообщалось, 14 декабря на Донбасс отправился очередной Гуманитарный рейс – 400 тонн продуктов для мирных жителей Донбасса в составе 22 грузовиков. В 10:30 на блокпосту в районе населенного пункта Богатырь (в 29 км от города Курахово Донецкой области) колонна была остановлена батальоном "Днепр-1".

Формальная причина блокировки груза – нехватка документов – была устранена еще вчера утром, однако военные по-прежнему не пропускают 21 машину с продовольствием и предметами гигиены, кроме одного авто с детскими кашами, которое на блокпосту пропустили.

Заместитель командира батальона "Днепр-1" Валентин Манько на своей странице в "Фейсбук" написал, что бойцы не будут пропускать гуманитарную помощь, "пока боевики не освободят военнопленных".

В Гуманитарном штабе подчеркивают, что оказывают помощь исключительно мирному населению Донбасса. Данная гуманитарная помощь предназначалась для незащищенных категорий мирного населения Донецкой и Луганской областей: это инвалиды 1-2 групп, пенсионеры, одинокие матери, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-сирот или детей-инвалидов, участники Второй мировой войны и люди, которые получили инвалидность в Афганистане, дети-сироты и беременные женщины.

Гуманитарный Штаб Рината Ахметова в связи с задержанием в Днепропетровской области гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса выступил с обращением к президенту Петру Порошенко с просьбой "как можно быстрее рассмотреть факты препятствования движения гуманитарного груза и принять все необходимые меры для пропуска грузовиков с помощью для мирного населения Донецкой и Луганской областей".