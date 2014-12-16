Шоколадная маска для нежной кожи лица

Зимой наша кожа выглядит не наилучшим образом: морозы, ветер и постоянная сухость. Как вернуть коже здоровый вид? Делаем деликатесную маску из шоколада и сливок, пишет sunny7.ua.

Рецепт данной маски подходит не только для сладкоежек, но и для любителей домашних масок. Оторвите от сердца любимую шоколадку, и сделайте свою кожу бархатистой и благоухающей.

Маска из сливок и шоколада

Ингредиенты:

черный шоколад 200 грамм

мед 1 столовая ложка

сливки 3 столовые ложки

Способ приготовления:

Растапливаем шоколад на паровой бане

Добавляем мед и тщательно перемешиваем

Позволяем смеси остыть

Затем добавляем сливки и наносим на лицо

Держим маску 20 минут

Смываем с помощью ватных салфеток и теплой воды

Сладкой вам процедуры!