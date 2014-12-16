Шоколадная маска для нежной кожи лица
Оторвите от сердца любимую шоколадку, и сделайте свою кожу бархатистой и благоухающей
Зимой наша кожа выглядит не наилучшим образом: морозы, ветер и постоянная сухость. Как вернуть коже здоровый вид? Делаем деликатесную маску из шоколада и сливок, пишет sunny7.ua.
Рецепт данной маски подходит не только для сладкоежек, но и для любителей домашних масок. Оторвите от сердца любимую шоколадку, и сделайте свою кожу бархатистой и благоухающей.
Маска из сливок и шоколада
Ингредиенты:
черный шоколад 200 грамм
мед 1 столовая ложка
сливки 3 столовые ложки
Способ приготовления:
Растапливаем шоколад на паровой бане
Добавляем мед и тщательно перемешиваем
Позволяем смеси остыть
Затем добавляем сливки и наносим на лицо
Держим маску 20 минут
Смываем с помощью ватных салфеток и теплой воды
Сладкой вам процедуры!