Минздрав не планирует децентрализацию системы закупок лекарственных средств

Децентрализировать систему закупок лекарственных средств Министерство здравоохранения Украины пока не планирует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«Пока система не построена на честных, хороших началах, думаю, систему закупок лекарственных средств децентрализовывать не стоит. Сначала нужно построить и потом, естественно, давать всем права на местах. Хотя централизованные закупки в объемах очень большие», - отметил министр.

Квиташвили также заявил, что будет меняться функция Государственной службы лекарственных средств. По его убеждению, это ведомство должно «помогать компаниям, а не придумывать им разные барьеры».

По его мнению, функции государственных агентств должны сводиться только к контролю.

«Такие ведомства должны контролировать, чтобы население получало качественную продукцию. На этом его функции заканчиваются. Все будет меняться», - сказал Квиташвили.