Министр здравоохранения пообещал поддержку фармкомпаниям

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили пообещал поддерживать и способствовать работе украинских фармацевтических компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Минздраве.

Квиташвили подчеркнул, что реформы в медицине «не будут идти по принципу против кого-то».

«Стране нужны деньги, чтобы бизнес развивался, чтобы появились новые рабочие места, чтобы бюджет наполнялся деньгами. Мы сделаем все, чтобы бизнес работал нормально. Мы хотим изъять коррупционную составляющую. Все будут работать по-честному», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Минздрав будет работать и помогать украинским компаниям, чтобы они смогли выйти на европейский фармацевтический рынок.