В Минздраве состоялось представление новоназначенного министра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, обращаясь к коллективу, Квиташвили подчеркнул, что Украина - "уникальная страна, достойная изменений".

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"Я благодарен руководству страны, благодарен вам за возможность внести свою лепту в эти изменения на благо государства. И я хочу, что каждый из вас работал ради этих изменений и менял, в первую очередь, свое к ним отношение. Будет непросто, однако, считаю, что Украине под силу преодолеть трудности, с которыми столкнулась отечественная медицинская отрасль. Уверен, мы сможем достичь тех целей, которые поставим перед собой, и, наконец, стать участниками важного исторического процесса», - отметил Квиташвили.

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02 декабря 2014 года Постановлением Верховной рады Украины № 1008 утвержден новый состав Правительства. Александра Квиташвили назначен на должность Министра здравоохранения Украины.