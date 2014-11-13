Генов долгожительства не существует - ученые

Людей, которым сейчас больше 110 лет, в мире всего 74. В США их 22. Почти все они поучаствовали в исследовании, опубликованном недавно в журналеPLoS ONE. Людей, чей почтенный возраст подтверждали сразу три документа (паспорт, свидетельство о рождении и свидетельство о браке), подвергли полному анализу генома. То же проделали и с материалом от "более молодых" добровольцев, которым было по 99 лет.

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Ни в первой, ни во второй группе не удалось найти никаких вариантов генов, которые принципиально отличались бы от тех, что находят у людей с обычной продолжительностью жизни. Частота появления "обычных" вариантов генов у них также ничем не выделялась из прочих. Однако у сверхдолгожителей риск возникновения рака был гораздо ниже — всего 19%, в то время как в среднем он составляет 49%. К тому же, среди тех, кому за 110, реже встречались случаи сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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Впрочем, сами авторы работы не собираются опускать руки в поиске генов долгожительства. Они объясняют отсутствие находок тем, что выборка была слишком маленькой. Действительно, 17 участников — это очень немного, но набрать больше вряд ли получилось бы. К тому же, если бы существовал ген, принципиально повышающий продолжительность жизни, он бы, скорее всего, был обнаружен и в группе из 17 участников. Последующие исследования более крупных групп позволят идентифицировать гены, обладающие слабовыраженным эффектом (допустим, повышающие продолжительность жизни на 3% у 8% людей) – и, вот увидите, в новостях науки, за неимением лучшего, будут объявлять «генами долгожительства» именно их.

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