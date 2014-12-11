Гуманитарный штаб увеличивает интенсивность доставки помощи на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня 12-й Гуманитарный рейс Рината Ахметова выезжает из Днепропетровска одновременно в двух направлениях — в Донецк и в Мариуполь. В течение 8 дней около 200 грузовых машин доставят 250 тысяч продуктовых и 20 тысяч детских наборов для мирного населения Донецкой и Луганской областей.

«Чтобы выполнить задачу, которую поставил Ринат Ахметов, существенно увеличивается интенсивность рейсов с гуманитарной помощью. Задача — максимально помочь мирным жителям в Донецкой и Луганской областях. До нового года количество доставленных пакетов с продуктами и детскими товарами должно достигнуть 2 миллионов», - комментирует Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

На склады «Донбасс Арены» и Мариуполя доставят гуманитарную помощь общим весом 3700 тонн - сахар, муку, крупы, кукурузу, тушенку, рыбные консервы, макароны, овсяные хлопья, сгущенное молоко, печенье и др. Кроме этого, для детей в возрасте до двух лет привезут детские смеси и каши, овощные и фруктовые пюре, манную крупу, овсяные хлопья и подгузники. После доставки на склады груз будет расфасован по пакетам и после этого отправится в города Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, с декабря Штаб расширяет ассортимент и количество продуктов: теперь набор весит не 10, а 13 кг и содержит высококалорийные продукты.