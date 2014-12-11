Штаб Рината Ахметова отправляет новые гуманитарные рейсы на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, новые пункты выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова заработали в Горловке, Торезе, на очереди – Луганск и Алчевск. Об этом в ходе сегодняшнего пресс-брифинга сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. Также Штаб увеличивает интенсивность доставки гуманитарной помощи: рейсы с продуктами и наборами для детей отправляются теперь по двум направлениям – в Мариуполь и Донецк, откуда силами волонтеров распространяются для мирных жителей 63 городов и районов Донецкой и Луганской областей.

«Штаб работает там, где его помощь крайне необходима. Согласно данным Гуманитарной карты, 45% населения Алчевска нуждается в продуктах питания. Также, по данным карты, из города выехала четверть населения, и на сегодня там проживает 83 тысячи человек. Потребность в продуктах питания отмечают и жители Луганска. Гуманитарный штаб сделает все возможное для того, чтобы доставить туда помощь и выполнить поставленную Ринатом Ахметовым задачу – помочь мирному населению Донбасса, помочь тем, кому сейчас труднее всего», - комментирует Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Как сообщили в Штабе, вчера, 10 декабря, пункт выдачи помощи заработал в Горловке. За первый день жителям города выдали около 450 гуманитарных наборов. Открыты 5 точек выдачи в Торезе, где помощь пока получают наиболее незащищенные слои населения – инвалиды 1-й и 2-й групп и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов – им выдано на сегодняшний день более 2000 продуктовых наборов. На ледовой арене «Дружба» в Донецке с 1 декабря работает пункт выдачи гуманитарной помощи для жителей соседней Макеевки. Волонтеры ФК «Шахтер» роздали макеевчанам уже более 8000 продуктовых наборов.

Всего же, как сообщалось ранее, Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует до конца года доставить на Донбасс 2 миллиона пакетов с продуктами и детскими товарами.