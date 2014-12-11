Из Львовской области медики отправили первую партию сухих борщей для бойцов

Из Львовской области медики на этой неделе отправили первую партию наборов сухих борщей в зону АТО батальону «Торнадо».

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Львовской ОГА, инициатором акции выступила „Медицинская кулинарная сотня” - медики Старосамборского района Львовской области во главе с заместителем главного врача Старосамборской ЦРБ Василием Савенко.

Медики сушат дома на специальных электросушилках овощи, необходимые для приготовления борщевого набора и фасуют их в пакеты, добавляя специи и томатную пасту.

В состав одного борщевого набора входит: 60 граммов моркови и свеклы, 120 граммов капусты, 40 граммов лука, 20 граммов сладкого перца, 15 граммов чеснока, корень петрушки и пастернака, укроп. Из одного набора можно сварить 10 литров борща.

К каждому пакету с борщевым набором фельдшеры-волонтеры вкладывают солдатам цветную открытку, разработанную в патриотическом духе, с составом и рецептом приготовления борща. А также с теплыми искренними словами: «Готовили с любовью!», «Мы вас ждем».

„В течение следующих 10 дней медики планируют изготовить для бойцов еще сотню борщевых наборов. Такие акции актуальны в наше время и нуждаются в поддержке каждого, кому небезразлична судьба украинского народа. Поэтому медики Старосамборского района призывают создавать «Медицинскую кулинарную сотню» и в других учреждениях”, - отмечается в сообщении.