Ведущие медики Украины хотят, чтобы Минздрав возглавил Лазоришинец

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на Всеукраинском совещании с участием руководителей медицинской отрасли из всех регионов Украины, посвященном вопросам обеспечения медицинской помощью в зоне АТО.

Представители медицинских ассоциаций, главные врачи, ученые Академии медицинских наук предложили Василия Лазоришинца на должность главы медицинской.

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По мнению ведущих медиков Украины, будущий министр здравоохранения должен быть не просто профессиональным человеком, хорошо знать вертикаль отрасли, но и пользоваться безоговорочным авторитетом среди коллег. От этого напрямую зависит эффективность будущих реформ.

Участники совещания приняли решение направить соответствующее официальное обращение с этим предложением на имя Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Арсения Яценюка и Председателя ВР Александра Турчинова.

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Василий Лазоришинец - известный детский кардиохирург, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины. За 34 года хирургической практики выполнил свыше 6 тыс операций.

Является автором 380 научных трудов, в том числе 15-ти монографий, 18 методических рекомендаций, имеет 8 авторских свидетельств, подготовил 14 кандидатов медицинских наук.

Секретарь Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины, член Европейской Ассоциации кардиоторакальных хирургов, член Ассоциации торакальных хирургов США, член-основатель Всемирной Ассоциации детских кардиохирургов и кардиологов.

Отмечен Благодарностью Президента Украины, Заслуженный врач Украины (1999 год), лауреат государственной премии Украины в области науки и техники (2005 год), награжден орденами князя Ярослава Мудрого V степени и Святого равноапостольного князя Владимира i, II, III степеней.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 апреля 2014 года № 372-р назначен заместителем Министра здравоохранения Украины - руководителем аппарата.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. № 889-р на Лазоришинца В.В. временно возложено исполнение обязанностей Министра здравоохранения Украины.