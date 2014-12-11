За минувшие сутки в зоне АТО 8 украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 8 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки мы потеряли трех украинских воинов, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, невзирая на режим тишины, на протяжении суток боевики осуществили 22 выстрела по позициям сил АТО.

"В результате введения режима тишины на Донбассе удалось несколько уменьшить напряжение, но террористы продолжают осуществлять обстрелы. За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела. Количество и интенсивность их несколько уменьшилась, и они носят провокационный характер. Также еще не было зафиксировано применения систем залпового огня "Град". На отдельных участках враг применяет ствольную артиллерию и танки", - сказал Лысенко.

Он отметил, что боевики ведут обстрелы из жилых кварталов, но украинские военные ответный огонь не открывают. "Если будут атаки, то они будут отражаться. Пока что атак не было", - добавил Лысенко.