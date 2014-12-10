Глобальный фонд одобрил заявку Украины на трехлетнее финансирование программы противодействия туберкулеза и СПИДа

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, правление Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией одобрило заявку Украины на трехлетнее финансирование объединенной программы противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа на общую сумму в размере 133 881 757 долларов США. Период реализации: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

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Заявка, подготовка которой была организована Госслужбой Украины соцзаболеваний совместно с партнерскими организациями, включает в себя три гранта, реализацию которых будут обеспечивать Основные реципиенты, которые предназначены Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа, а именно: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине (грант в размере США 68 281 799 долларов США), ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» (грант в размере 60 406 308 долларов США) и ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины» (грант в размере 4 676 168 долларов США).

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С целью обеспечения эффективной подготовки к внедрению грантов с 15 по 19 декабря 2014 года в Украине будет находиться команда экспертов Глобального фонда.

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Во время визита представители Глобального фонда проведут ряд встреч и переговоров с Основными реципиентами, представителями центральных органов исполнительной власти, членами Национального совета, Комиссии и надзора, представителями заинтересованных сторон и партнерами.