В Украине будет введено полноценное медицинское страхование - Яценюк
13:38, 09 декабря 2014Страна
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Об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Фото УНИАН
Полноценное медицинское страхование будет введено в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Мы декларируем то, что в Украине будет введено медицинское страхование, полноценное медицинское страхование", - сказал он.
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