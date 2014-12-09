В Украине будет введено полноценное медицинское страхование - Яценюк

13:38, 09 декабря 2014
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Об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк

Фото УНИАН

Полноценное медицинское страхование будет введено в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Мы декларируем то, что в Украине будет введено медицинское страхование, полноценное медицинское страхование", - сказал он.

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